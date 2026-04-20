Захист прав військовослужбовців та забезпечення їхньої соціальної підтримки є пріоритетом держави.

Одним із ключових механізмів такої підтримки є нарахування одноразової грошової допомоги (далі – ОГД) у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

У 2026 році порядок та розміри цих виплат регулюються оновленими показниками державного бюджету, що безпосередньо впливає на підсумкові суми, які отримують захисники.

Правові підстави та розрахункова величина ОГД з інвалідності у 2026 році.

Підставою для призначення одноразової грошової допомоги (ОГД) відповідно до ст. 16 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 є рішення Експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (далі – ЕКОПФО).

Розмір допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність.

Важливо: згідно із Законом про Держбюджет на 2026 рік, цей показник становить 3 328 грн.

Розміри виплат ОГД залежно від групи інвалідності та причинного зв’язку.

Якщо інвалідність пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби (поранення, контузія, травма, каліцтво), розмір допомоги визначається так:

для I групи – 400-кратний ПМ, що становить 1 331 200 грн;

для ІІ групи – 300-кратний ПМ, тобто 998 400 грн;

для ІІІ групи – 250-кратний ПМ, що дорівнює 832 000 грн.

Якщо інвалідність пов’язана з проходженням військової служби (захворювання або нещасний випадок, не пов’язані безпосередньо з бойовими діями), суми є такими:

для I групи – 120-кратний ПМ або 399 360 грн;

для ІІ групи – 300-кратний ПМ, тобто 299 520 грн;

для ІІІ групи – 250-кратний ПМ, що становить 232 960 грн.

Ті самі суми (120/90/70 кратних ПМ) передбачені для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов’язаних на зборах.

Якщо за результатами оцінювання повсякденного функціонування особи встановлено відсоток втрати працездатності без встановлення групи інвалідності, пов’язаний із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги визначається пропорційно встановленому відсотку втрати працездатності та становить:

для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також мобілізованих — відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн);

для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори, — відсоток від 50-кратного прожиткового мінімуму (166 400 грн).

Отже, наприклад, для контрактників та мобілізованих при встановленні 20% втрати працездатності розмір ОГД складатиме 46 592 грн.

Якщо за результатами переогляду встановлено вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв’язок — виплачується різниця між новою та раніше отриманою сумою (з урахуванням ПМ на 1 січня року первинного встановлення інвалідності).

Для отримання ОГД діючі військовослужбовці звертаються до своєї військової частини, звільнені — до ТЦК та СП.

Важливо пам’ятати, що встановлення інвалідності не є остаточною крапкою у питанні виплат.

Якщо стан здоров’я погіршиться і групу буде підвищено під час переогляду, закон гарантує право на доплату різниці.

Знання цих нюансів та актуальних сум на 2026 рік допомагають військовослужбовцям ефективно контролювати процес призначення допомоги.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.