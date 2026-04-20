Ще одна родина залишилася без батька та чоловіка… На Донеччині внаслідок підриву на міні загинув Володимир Чіп. Захисникові було лише 44 роки. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Війна знову стукає у наші двері з лихою звісткою.

Загинув ЧІП Володимир Михайлович, 28.07.1981 р.н. житель села Ратищі Залозецької громади.

Віддав своє життя Герой Володимир 12 квітня 2026 року внаслідок підриву на міні поблизу н.п. Рай – Олександрівка Донецької області.

Ще одна родина залишилася без батька, чоловіка… Ще одна рана на тілі нашої землі, яка ніколи не загоїться….

Важко підібрати слова, щоб втішити рідних.

Ми пам’ятаємо. Ми сумуємо. Ми схиляємо голови.

Герої не вмирають, доки ми про них пам’ятаємо!

Слава Україні!

Героям слава!

Про час і місце зустрічі Героя буде повідомлено додатково», – написав голова Залозецької селищної ради Андрій Нога.