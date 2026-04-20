У Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №10 з 21 по 24 квітня проходитиме книжковий фестиваль «ЧИТАЄМО в 10-й». Захід відбувається другий рік поспіль з ініціативи директора школи Андрія Газилишина.

Програма фестивалю передбачає низку подій для учнів і гостей: зустрічі з авторами дитячих книжок, майстер-класи від міських бібліотек, презентації та книжкові експозиції. Також на локації працюватимуть стенди українських видавництв, де можна буде ознайомитися з новими виданнями.

Окрему увагу під час фестивалю приділять благодійній складовій. Заплановано акції на підтримку Збройних сил України, а зібрані кошти передадуть на потреби військових. Також проходитиме збір російських книжок для подальшої здачі на макулатуру.

Офіційне відкриття відбудеться у середу, 22 квітня, о 10.00.