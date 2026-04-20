Упродовж робочого тижня погодні умови матимуть мінливий характер. Прохолодне повітря з північних широт сприятиме невисоким температурним показникам. У другій половині тижня слід очікувати на поривчастий північно-західний вітер.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

21 квітня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла.

У Тернополі – хмарно з проясненням. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-3° тепла, вдень 9-10° тепла.