Андрій Гучик захищав кордон України на Сумщині. На жаль, війна обірвала життя Воїна. Втратила сина матір Галина, брата – сестри Марія, Любов, Ольга, Надія та Людмила. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Підтвердилася трагічна звістка про загибель нашого земляка, жителя села Грабовець – Андрія Васильовича Гучика, 14.05.1981 р. н., який із 26.03.2025 року вважався зниклим безвісти.

Чоловік загинув біля населеного пункту Басівка Сумської області.

Андрія мобілізували у січні 2025, а вже у березні сталося найтрагічніше. Мужньо захищаючи наші кордони, він віддав найцінніше, що мав – своє життя, залишивши рідних у невідомості.

Найближчими днями зустрінемо воїна-Героя вдома, у рідному селі.

Його відданість і сила духу назавжди залишаться в нашій пам’яті.

Щиро співчуваю матері Галині, сестрам Марії, Любові, Ользі, Надії та Людмилі, які втратили сина і єдиного брата.

Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Вічна пам’ять Герою. Герої не вмирають. Інформацію про дату та час прощання буде повідомлено додатково», – написав голова Великогаївської громади Олег Кохман.