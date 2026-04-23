20-21 квітня у Тернополі проходив благодійний медичний проєкт «Безкоштовні медичні консультації» для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин.

Захід відбувся у Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв і об’єднав команду досвідчених лікарів з Тернополя та Тайваню.

Про це повідомили в ТМР.

Упродовж двох днів близько 150-ти учасників отримали кваліфіковані консультації фахівців різних напрямків, зокрема стоматолога, стоматолога-хірурга, кардіолога, гастроентеролога, лікаря традиційної медицини, оптометриста, а також пройти УЗД-діагностику, ЕКГ та базові лабораторні обстеження.

Окрему увагу приділили профілактиці та ранньому виявленню захворювань. Усі консультації надавалися безкоштовно за попередньою реєстрацією.

Захід став важливою підтримкою для військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх родин, надавши можливість перевірити стан здоров’я, отримати рекомендації від спеціалістів і своєчасно подбати про власне самопочуття та здоров’я.

За підтримку, професійну медичну допомогу та участь у зміцненні системи турботи про ветеранів і військовослужбовців медикам з Mackay Memorial Hospital та волонтерам, що долучилися до благодійного проєкту, вручено подяки міського голови і символічні подарунки.

Медичні консультації у Центрі підтримки ветеранів та родин Героїв організовано за підтримки Тернопільської міської ради, 馬偕國際醫療中心 MacKay International Medical Service Center, Центру Турботи м. Тернополя, Християнської медичної асоціації.