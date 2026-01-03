Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На пекельній Донеччині відійшов у Вічність захисник Андрій Южин. Народився Андрій у селі Яструбове Купчинецької громади. Проживав у Гаях-Ходорівських Байковецької громади. Вічна пам’ять і слава Герою!

«Шановна громадо.

З болем у серці повідомляємо про непоправну втрату – відійшов у вічність військовослужбовець Южин Андрій Михайлович.

Його рідний дім – село Яструбове Купчинецької громади, де він народився, зростав і звідки починав свій життєвий шлях.

28 грудня 2025 року на Донеччині Андрій відійшов у вічність.

3 січня о 18:00 у селі Яструбове (вул. 16 Липня, 15) відбудеться панахида.

4 січня об 11:00 похорон розпочнеться у селі Яструбове.

Після цього, орієнтовно о 12:30, Байковецька громада зустрічатиме Героя в селі Байківці, адже саме тут, на Гаях-Ходорівських, він проживав разом із сім’єю.

О 13:00 у церкві Пресвятої Трійці в Байківцях відбудеться продовження похоронної церемонії.

Світла пам’ять про Андрія назавжди залишиться в серцях рідних, близьких…

Вічна пам’ять і слава Герою», – написали у Байковецькій громаді.

