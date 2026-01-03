4 січня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.

Через ожеледицю рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.

Подобається це: Подобається Завантаження…