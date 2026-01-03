На дорогах Тернопільщини в неділю буде слизько
4 січня в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-10 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.
Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.
У Тернополі – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 6-8 градусів морозу, вдень 2-4 градуси морозу.
Через ожеледицю рятувальники закликають водіїв та пішоходів бути обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.