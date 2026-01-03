1 січня у Тернополі відбувся традиційний турнір з мініфутболу серед команд ветеранів пам’яті Героя України Степана Бандери. Участь у змаганнях взяли чотири команди з Тернопільщини та дві – з Львівщини.

Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

Організатором турніру виступив Володимир Недошитко, а співорганізатором – Асоціація футболу Тернопільщини.

Зголосилися позмагатися команди: «Нива» (Підгайці), «Ветеран» (Ланівці), «Євроінтер’єр» (Тернопіль), «Бандерівець» (Скалат) та гості з Львівщини – «Дністер» (Розвадів) та «Сокіл» (Держів).

Змагалися ветерани, яким виповнилося 65 років і більше, також за регламентом могли бути заявлені за команду до двох гравців, віком від 60 років.

В урочистій церемонії відкриття турніру взяв участь директор 10-ї тернопільської школи Андрій Газилишин, на майданчику якої відбувалися футбольні матчі, а також голова комітету ветеранського футболу Асоціації футболу Тернопільщини Іван Сокіл.

Команди спершу грали на попередньому етапі – були поділені на дві групи по три колективи. А далі, на вирішальному етапі змагань, переможці груп визначили чемпіона, а команди, які посіли другі місця – боролися за «бронзу».

Статус турніру був доволі високим, адже в ньому брали участь відомі у минулому футболісти не лише на Тернопільщині – чемпіон Радянського Союзу в складі дніпровського «Дніпра» Анатолій Назаренко, автор першого голу в історії підгаєцької/тернопільської «Ниви» Петро Калиняк, легендарний півзахисник тернопільської «Ниви» Володимир Венгринович та багато інших.

Змагання носили доволі гострий характер. До прикладу, для визначення переможця групи «А» довело враховувати додаткові показники, адже в підгаєцької «Ниви» та «Дністра» (Розвадів) в активі було по чотири набраних очках, а між собою команди зіграли внічию – 2:2. У підсумку, краща різниця забитих і пропущених м’ячів (4:2 проти 4:3) вивела на перше місце «Ниву», а гості з Львівщини залишилися на другому місці.

У групі «Б» все йшло до того, що переможцем буде «Сокіл» з Львівщини. В останньому турі вони зустрічалися з тернопільським «Євроінтер’єром» і для здобуття першого місця в групі їх влаштовувала й нічия. І все до цього йшло – тривалий час рахунок був 1:1. І лише за 15 секунд до фінального свистка команда з Тернополя забила переможного м’яча, який вивів їх на перше місце в турнірній таблиці. Відповідно вони отримали право у фінальному матчі боротися за перемогу на турнірі.

Група «А». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Нива» Підгайці х 2:2 2:0 2 1 1 0 4:2 4 2 «Дністер» Розвадів 2:2 х 2:1 2 1 1 0 4:3 4 3 «Бандерівець» Скалат 0:2 1:2 х 2 0 0 0 1:4 0

Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 І В Н П М’ячі О 1 «Євроінтер’єр» Тернопіль х 2:1 1:0 2 2 0 0 3:1 6 2 «Сокіл» Держів 1:2 х 3:0 2 1 0 1 4:2 3 3 «Ветеран» Ланівці 0:1 0:3 х 2 0 0 2 0:4 0

У матчі за третє місце відбулося дербі Львівщини. «Дністер» та «Сокіл» обмінялися голами і для визначення переможця довелося пробивати по три післяматчеві пенальті. У «лотереї» фортуна посміхнулася ветеранам з «Дністра» (Розвадів), які святкували перемогу з рахунком 4:3. І у фінальному матчі між «Нивою» та «Євроінтер’єром» довелося визначати переможця у серії пенальті, адже в основний час команди не змогли знайти шляхів до воріт суперників – 0:0. Героєм цієї серії став воротар підгаєцької «Ниви» Юрій Мороз, котрий парирував два пенальті, а його партнери по команді з «точки» двічі були влучними. Отож, 2:0 – переможна серія пенальті на користь «Ниви».

Урочисту церемонію нагородження провели Іван Сокіл та Володимир Недошитко. Іван Володимирович подякував Збройним силам України, завдяки яким у тому числі вдалося провести цей ветеранський турнір. А пан Володимир коротко розповів про давню історію турніру та запросив команди і на наступний рік взяти в ньому участь.

Далі кожна команда-учасниця від Асоціації футболу Тернопільщини отримала футбольні м’ячі. А головну нагороду турніру – перехідний красень кубок був вручений капітану підгаєцької «Ниви» Петру Калиняку.

Учасники турніру дякують за його організацію: Володимиру Недошитку, Асоціації футболу Тернопільщини (голова – Тарас Юрик), дирекції тернопільської ЗОШ №10 (керівник – Андрій Газилишин) та меценатам турніру.

Подобається це: Подобається Завантаження…