Петро Заяць з Чорткова вступив до ЗСУ у березні 2021 року. З перших днів війни постійно перебував на передовій. Служив радіотелефоністом. Життя нашого земляка обірвалося на Дніпропетровщині. У захисника залишилися матір, дружина, донька, сестра, брат, рідні тітка та дядько… Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Надійшла чергова жахлива звістка із фронту – трагічно загинув житель Чорткова Заяць Петро Іванович (1993 р.н.).

Петро вступив до лав Збройних Сил України ще 17 березня 2021 року. З перших днів повномасштабної війни він сумлінно виконував свій військовий обов’язок, постійно перебував на передовій. Служив радіотелефоністом.

31 грудня 2025 року Петро трагічно загинув поблизу населеного пункту Слов’янка Дніпропетровської області.

Петро був доброю, щирою людиною, яка завжди стояла на боці правди. Його улюблені слова: «Якщо не я, то хто?» – стали сенсом його боротьби за Україну.

У загиблого залишилися мати, рідна тітка та дядько, дружина, донька, сестра, брат, рідні, близькі та друзі.

Зустріч тіла Героя відбудеться у понеділок, 5 січня, о 12:30 у соборі Верховних апостолів Петра і Павла», – написали у Чортківській міській раді.

