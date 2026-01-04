З 1 січня 2026 року вартість зарахування страхового стажу для українців зростає. Відповідно для того, аби докупити роки для виходу на пенсію, прийдеться заплатати кругленьку суму.

Скільки коштуватиме рік стажу у 2026 році?

Мінімальний страховий внесок обчислюється як 22% від мінімальної зарплати. З урахуванням нового показника це 1 902,34 гривні на місяць, роз’яснили у Пенсійному фонді України, пише 24 Канал.

Саме така сума потрібна для повного зарахування одного місяця до страхового стажу за договором добровільної участі. Якщо платіж буде меншим, Пенсійний фонд зарахує стаж пропорційно, що може зменшити право на пенсію у майбутньому.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію?

Пенсія за віком у 2026 році залежить від кількості накопичених років стажу, нагадує Пенсійний фонд. Потрібно буде мати:

у 60 років щонайменше 33 роки;

у 63 роки від 23 років;

у 65 років від 15 років.

Водночас українці, які досягли пенсійного віку, але не набрали достатньо страхового стажу для призначення пенсії, можуть претендувати на державну соціальну допомогу.

Чи можна вийти на пенсію раніше 60 років?

Водночас деякі українці можуть вийти на пенсію раніше 60 років. Таке право передбачене статтею 115 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Воно стосується людей, трудові договори яких розірвані з ініціативи роботодавця через зміни на підприємстві. Наприклад, ліквідацію, реорганізацію або банкрутство. Також достроковий вихід на пенсію можливий, якщо працівник за станом здоров’я більше не може обіймати свою посаду відповідно до встановленого законом порядку.

