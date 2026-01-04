З настанням морозів на Тернопільському ставі розпочався сезон зимової риболовлі. Водойма вкрилася першою кригою, яка наразі є вкрай нестабільною та тонкою. Проте, на жаль, ця небезпека не зупиняє відчайдушних рибалок, які готові ризикувати життям заради улову.

Коли виходити на лід БЕЗПЕЧНО?

Візуальна перевірка може бути оманливою. Запам’ятайте чіткі параметри безпечної криги:

Для однієї людини – товщина льоду не менше 7 см.

Для невеликої групи людей – не менше 15 см.

Для масових заходів – не менше 25 см.

Зверніть увагу на колір.

Міцний лід має синюватий або зеленуватий відтінок.

Лід білого або сірого кольору, а також той, що вкритий снігом, – ненадійний!

Категорично заборонено перевіряти міцність льоду ударом ноги!

Що робити, якщо ви провалилися під лід?

Ваші дії у перші хвилини вирішують усе. Головне правило – не панікувати!

Широко розкиньте руки по краях льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою.

1.Намагайтеся без різких рухів виповзти на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягуючи на поверхню ноги.

2.Вибирайтеся в той бік, звідки ви прийшли – там лід вже перевірений вашою вагою.

3.Вибравшись на лід, не вставайте на ноги! Відкотіться вбік, а потім повзіть до берега.

4.Якнайшвидше дістаньтеся до теплого приміщення та перевдягніться.

Рибалки та відпочивальники! Жодне хобі не варте вашого життя. Будьте розсудливими та дочекайтеся справжніх морозів. У разі небезпеки телефонуйте 101, наголосили в обласній ДСНС.

