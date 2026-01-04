У 2025 році платники області попри складні економічні умови забезпечили надходження податкових платежів до бюджетів усіх рівнів у сумі 20 млрд 990,1 млн гривень.

При цьому вдалося забезпечити ріст надходжень, порівняно з 2024 роком, який складає майже 4 млрд грн (+23,6%).

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Із загальної суми загальний фонд державного бюджету у січні-грудні 2025 року отримав від Тернопільщини 9,8 млрд гривень. Традиційно основну частину доходів сформував податок на додану вартість (3,6 млрд грн), військовий збір (майже 2,4 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб (понад 2,2 млрд грн) та податок на прибуток (більш як 1 млрд грн).

У грудні платники податків області сплатили до бюджетів понад 1,9 млрд грн, що на 323 млн грн перевищило показники грудня 2024 року.

