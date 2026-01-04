У Тернополі, в фоє Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса, 7 січня о 14:00 год. відкриється персональна виставка художника та іконописця Володимира Шерстія під назвою «З вірою до Перемоги».

В експозиції будуть представлені авторські ікони та інші роботи духовної тематики.

Роботи Шерстія демонструють, як традиційні мотиви поєднуються з сучасними художніми підходами, створюючи унікальний образ релігійного живопису.

Проєкт реалізовано за підтримки управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Фото з відкритих Інтернет-джерел.

