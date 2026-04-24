Знову смуток, знову втрата… Відійшов у Вічність захисник Іван Роговський. Світла та вічна пам’ять українському Воїну!

«З сумом та скорботою повідомляємо, що 18 квітня помер військовослужбовець Іван РОГОВСЬКИЙ, 1980 року народження, житель села Жизномир.

Іван Роговський проходив службу на посаді електрика автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення, сумлінно виконуючи свої обов’язки та забезпечуючи належну роботу техніки і підрозділу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам. Розділяємо ваш біль та смуток у цей важкий час.

Світла пам’ять про Івана Роговського назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав», – написали у Бучацькій міській раді.