Сьогодні у Шумську на Алеї надії стало на один портрет менше.

Наш земляк Іван Дробоцький, житель села Обич, зняв своє фото з алеї, присвяченої військовослужбовцям, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Іван Дробоцький, 1980 року народження, повернувся додому після тривалого перебування в неволі.

У серпні 2024 року він потрапив у полон і утримувався на території рф, у місті Орськ, що поблизу кордону з Казахстаном. 6 березня 2026 року Іван був звільнений під час 73-го обміну полоненими та повернувся в Україну. Після звільнення проходив необхідну реабілітацію.

Особливо зворушливою стала зустріч у рідному селі Обич. Односельці, сусіди, рідні та друзі щиро й тепло вітали захисника, розділяючи цю довгоочікувану радість.

Щиро вітаємо Івана Дробоцького з поверненням додому! Дякуємо за витримку, мужність, силу волі та відданість Україні», – написали у Шумській громаді.