Жорстока війна обірвала життя ще одного нашого захисника. На пекельній Донеччині загинув Володимир Лівар із села Цеценівка Шумської громади. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«З глибоким сумом та важким серцем повідомляємо про загибель ще одного земляка. Захищаючи нашу землю від загарбників, загинув Лівар Володимир Сергійович, 1982 року народження, житель села Цеценівка.

Народився та виріс Володимир у селі Цеценівка. Був товариським, ніколи не відмовляв односельчанам у допомозі.

У жовтні 2025 року призваний на захист рідної землі та разом з побратимами давав відсіч ненависному ворогові.

Солдат, гранатометник механізованої роти механізованого батальйону загинув 30 січня 2026 року під час заходів оборони і захисту України на Донеччині.

Вічна пам’ять Герою!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам!

Про зустріч тіла та чин поховання буде повідомлено додатково», – написав шумський міський голова Вадим Боярський.