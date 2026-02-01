31 січня у Тернополі відбувся попередній етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 50 років і старших. У тернопільській ЗОШ №27 змагалися вісім команд у двох групах.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Спершу на майданчик вийшли колективи групи «А». Футбольні фахівці в один голос назвали цю групу найсильнішою, адже в ній виступав діючий чемпіон у цій віковій категорії – «Кобзар» з Гаїв Шевченківських, а також два фаворити всього чемпіонату – «Євроінтер’єр» (Тернопіль) та «СМ-Транс» (Тернопіль). У компанію до цих зіркових команд потрапив «Ветеран» з Ланівців.

У підсумку виявилося, що найкраще по дистанції пройшла команда «СМ-Транс», яка здобула перемоги у всіх трьох матчах, при цьому в двох – з великими рахунками. Для виявлення володаря другої путівки до «фіналу чотирьох» організаторам довелося рахувати забиті та пропущені м’ячі, адже команди «Євроінтер’єр» та «Козар» набрали по чотири очка, а матч між ними завершився внічию – 2:2. Фортуна була прихильною до команди, яку представляв Михайло Данилюк – «Євроінтер’єр», у якої різниця забитих і пропущених м’ячів рівнялася нулю – 6:6, натомість у підопічних Сергія Якимовича з «Кобзаря» вона була «мінус один» – 6:7.

Група «А». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «СМ-Транс» Тернопіль х 2:1 5:0 8:0 3 3 0 0 15:1 9 2 «Євроінтер’єр» Тернопіль 1:2 х 2:2 3:2 3 1 1 1 6:6 4 3 «Кобзар» Гаї Шевченківські 0:5 2:2 х 4:0 3 1 1 1 6:7 4 4 «Ветеран» Ланівці 0:8 2:3 0:4 х 3 0 0 3 2:15 0

У групі «Б» підібралися приблизно однакові за силою команди. І навіть підгаєцька «Нива» з її лідером Петром Калиняком, яка в підсумку зазнала поразок, показала доволі хорошу гру і по ходу вела в рахунку в поєдинках проти «Динамо» з Красівки (2:0 після першого тайму) та теребовлянської «Ниви» (1:0). Однак втримати перевагу ветерани «Ниви» не зуміли і віддавали перемоги суперникам.

У цій групі, як і в попередній, для виявлення двох команд, які пройшли до фінальної частини чемпіонату, теж довелося рахувати забиті і пропущені м’ячі, але не між двома, а одразу трьома колективами, які набрали по шість очок. В підсумку, відсіялася теребовлянська «Нива», а до «фіналу чотирьох» пробилися – «Динамо» з Красівки та «Бандерівець» зі Скалатської громади.

Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця

№ Команди 1 2 3 4 І В Н П М’ячі О 1 «Динамо» Красівка х 2:3 3:1 3:2 3 2 0 1 8:6 6 2 «Бандерівець» Скалатська ТГ 3:2 х 0:1 3:1 3 2 0 1 6:4 6 3 «Нива» Теребовля 1:3 1:0 х 2:1 3 2 0 1 4:4 6 4 «Нива» Підгайці 2:3 1:3 1:2 х 3 0 0 3 4:8 0

Фінальна частина чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 50 років і старших відбудеться наступної суботи, 7 лютого. Чотири команди-фіналісти – «СМ-Транс», «Євроінтер’єр», «Динамо» та «Бандерівець» по колу розіграють чемпіонське звання та всю призову трійку.