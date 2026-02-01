Визначилися фіналісти ветеранського чемпіонату Тернопільщини 50+
31 січня у Тернополі відбувся попередній етап чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 50 років і старших. У тернопільській ЗОШ №27 змагалися вісім команд у двох групах.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
Спершу на майданчик вийшли колективи групи «А». Футбольні фахівці в один голос назвали цю групу найсильнішою, адже в ній виступав діючий чемпіон у цій віковій категорії – «Кобзар» з Гаїв Шевченківських, а також два фаворити всього чемпіонату – «Євроінтер’єр» (Тернопіль) та «СМ-Транс» (Тернопіль). У компанію до цих зіркових команд потрапив «Ветеран» з Ланівців.
У підсумку виявилося, що найкраще по дистанції пройшла команда «СМ-Транс», яка здобула перемоги у всіх трьох матчах, при цьому в двох – з великими рахунками. Для виявлення володаря другої путівки до «фіналу чотирьох» організаторам довелося рахувати забиті та пропущені м’ячі, адже команди «Євроінтер’єр» та «Козар» набрали по чотири очка, а матч між ними завершився внічию – 2:2. Фортуна була прихильною до команди, яку представляв Михайло Данилюк – «Євроінтер’єр», у якої різниця забитих і пропущених м’ячів рівнялася нулю – 6:6, натомість у підопічних Сергія Якимовича з «Кобзаря» вона була «мінус один» – 6:7.
Група «А». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«СМ-Транс» Тернопіль
|х
|2:1
|5:0
|8:0
|3
|3
|0
|0
|15:1
|9
|2
|«Євроінтер’єр» Тернопіль
|1:2
|х
|2:2
|3:2
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|3
|«Кобзар» Гаї Шевченківські
|0:5
|2:2
|х
|4:0
|3
|1
|1
|1
|6:7
|4
|4
|«Ветеран» Ланівці
|0:8
|2:3
|0:4
|х
|3
|0
|0
|3
|2:15
|0
У групі «Б» підібралися приблизно однакові за силою команди. І навіть підгаєцька «Нива» з її лідером Петром Калиняком, яка в підсумку зазнала поразок, показала доволі хорошу гру і по ходу вела в рахунку в поєдинках проти «Динамо» з Красівки (2:0 після першого тайму) та теребовлянської «Ниви» (1:0). Однак втримати перевагу ветерани «Ниви» не зуміли і віддавали перемоги суперникам.
У цій групі, як і в попередній, для виявлення двох команд, які пройшли до фінальної частини чемпіонату, теж довелося рахувати забиті і пропущені м’ячі, але не між двома, а одразу трьома колективами, які набрали по шість очок. В підсумку, відсіялася теребовлянська «Нива», а до «фіналу чотирьох» пробилися – «Динамо» з Красівки та «Бандерівець» зі Скалатської громади.
Група «Б». Підсумкова турнірна таблиця
|№
|Команди
|1
|2
|3
|4
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«Динамо» Красівка
|х
|2:3
|3:1
|3:2
|3
|2
|0
|1
|8:6
|6
|2
|«Бандерівець» Скалатська ТГ
|3:2
|х
|0:1
|3:1
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3
|«Нива» Теребовля
|1:3
|1:0
|х
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|4
|«Нива» Підгайці
|2:3
|1:3
|1:2
|х
|3
|0
|0
|3
|4:8
|0
Фінальна частина чемпіонату Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 50 років і старших відбудеться наступної суботи, 7 лютого. Чотири команди-фіналісти – «СМ-Транс», «Євроінтер’єр», «Динамо» та «Бандерівець» по колу розіграють чемпіонське звання та всю призову трійку.