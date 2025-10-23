Народна хорова капела «Зоринка» тріумфально завершила серію виступів за кордоном, здобувши одразу чотири престижні нагороди на міжнародних конкурсах у Швеції, Німеччині, Франції та Південній Кореї.

Юні артисти вкотре гідно представили Україну на світовій сцені, прославляючи наше мистецтво далеко за межами держави, повідомили у ТМР.

Зокрема, колектив отримав:

гран-прі на Міжнародному конкурсі «ART MOTION FRANCE» у Парижі (Франція-Чехія), концертмейстер – Олег Кирилюк;

гран-прі на Міжнародному мультижанровому фестивалі-конкурсі «SYMPHONY OF ARTS» у Стокгольмі (Швеція);

гран-прі на Міжнародному мультижанровому фестивалі-конкурсі «HERBSTURLAUB» у Гамбурзі (Німеччина), концертмейстер – Олег Кирилюк;

1 місце на Міжнародному вокальному конкурсі «SEOUL TALENT SKY» (Сеул-Київ) у номінації «Хоровий спів» (вікова категорія 12-16 років).

Щиро вітаємо учасників колективу, керівницю Анжелу Доскоч і концертмейстерів з вагомими здобутками. Бажаємо творчих успіхів, натхнення, яскравих виступів і нових перемог на міжнародних сценах!

