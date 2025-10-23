Між росією та Україною відбулися репатріаційні заходи.

В Україну повернуто 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб у Telegram-каналі.

Найближчим часом слідчі правоохоронних структур спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи. Планується ідентифікація репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи, як йдеться у повідомленні, вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Збройних Сил України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Об’єднаного центру при СБ України, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, МВС України, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста сприяв проведенню відповідних заходів.

Окрему подяку висловили особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ. Структура організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

