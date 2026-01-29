Колись тиха й затишна Харківщина на початку війни стала полем запеклих боїв. Після деокупації та боїв за визволення на цій землі залишилося чимало смертельних слідів війни – снаряди, гранати, міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Сьогодні піротехніки ДСНС щодня наполегливо працюють над очищенням кожного метра цієї території, аби місцеві жителі могли безпечно повернутися до своїх домівок.

Серед тих, хто виконує цю небезпечну роботу, – фахівці з Тернопільщини. Окрім вибухонебезпечних предметів, що залишилися після бойових дій, сапери також знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які з’являються внаслідок постійних обстрілів і становлять безпосередню загрозу для людей.

Сапери ретельно обстежують вулиці й дороги, дитячі майданчики, подвір’я та території біля будинків. Вони перевіряють завали, зазирають під уламки, не залишаючи поза увагою жодного закутка – адже небезпека може чатувати будь-де.

Кожна вилучена міна, кожен знешкоджений вибухонебезпечний предмет – це ще один крок до безпеки. Це шанс для людей відбудувати оселі й поступово повернути життя у рідні домівки.

Піротехніки ДСНС працюють у складних умовах, ризикуючи власним життям, аби інші могли жити без страху.