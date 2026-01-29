У Тернополі на засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення про податкову підтримку підприємців, у власності яких є об’єкти нежитлової нерухомості, що були пошкоджені внаслідок ракетних атак 25 травня 2025 року, 6 червня 2025 року та 19 листопада 2025 року.

Так, відповідно до рішення та враховуючи затверджений протокол засідання комісії, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, майно яких було пошкоджене внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року і потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації, будуть звільнені від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та від земельного податку з 1 січня 2026 року по 30 червня 2026 року. Також для постраждалого майна на період з 01.01.2026 по 30.06.2026 встановлюється знижена річна орендна плата за землю – вона становитиме 1,0 відсоток від нормативної грошової оцінки землі для земельних ділянок різного цільового призначення, якщо майно потребує капітального відновлення, реконструкції чи реставрації.

Якщо об’єкт нерухомості зазнав незначних пошкоджень від ракетної атаки 19 листопада 2025 року чи підлягає відновленню шляхом поточного ремонту, то для власників – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передбачене звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, впродовж 1 січня – 30 червня 2026 року.

Окрім цього, даним рішенням поширено знижену ставку орендної плати за землю на підприємців, майно яких постраждало під час ракетних атак 25 травня та 6 червня 2025 року. Для них ставка оренди у розмірі 1,0 відсотка діятиме з 1 червня до 31 грудня 2025 року за умови, що майно потребує капітального ремонту, реконструкції або реставрації.

Сформований перелік підприємців буде передано до Головного управління ДПС у Тернопільській області. Тож для оформлення податкових пільг юридичним особам та фізичним особам-підприємцям необхідно звертатися у Головне управління ДПС у Тернопільській області (вул. Білецька, 1).