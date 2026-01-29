Матеріальна допомога військовослужбовцям: розмір та умови отримання
У 2026 році військовослужбовці ЗСУ можуть один раз на рік отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань – відповідно до чинного законодавства.
Розмір допомоги
Допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення, яке включає:
посадовий оклад
оклад за військовим званням
надбавку за вислугу років
щомісячні доплати (крім винагород), на які є право на день наказу
Хто має право на виплату у 2026 році
Матеріальна допомога надається за наявності однієї з підстав, зокрема:
інвалідність унаслідок поранення, пов’язаного із захистом України;
сім’ям військових, які перебувають у полоні, є заручниками або зникли безвісти;
важливі життєві обставини у 2026 році або грудні 2025 року (якщо допомогу тоді не отримували):
смерть близьких родичів;
народження або усиновлення дитини;
серйозні проблеми зі здоров’ям військовослужбовця або членів сім’ї (онкологія, тривале лікування, поранення, тяжкі травми, захворювання — за наявності медичних документів).
Як отримати допомогу
Потрібно подати рапорт командиру із зазначенням підстав та додати підтвердні документи.
Виплата здійснюється на підставі наказу командира та в межах наявного фонду грошового забезпечення.
Важливо
Військовослужбовці, які до служби працювали в бюджетних установах, можуть отримати цю допомогу за умови, що за попереднім місцем роботи їм не виплачувалася аналогічна матеріальна допомога у відповідному році.
Підстава: доручення Міністра оборони України від 04.01.2026 № 38/уд.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.