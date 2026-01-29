У 2026 році військовослужбовці ЗСУ можуть один раз на рік отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань – відповідно до чинного законодавства.

Розмір допомоги

Допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення, яке включає:

посадовий оклад

оклад за військовим званням

надбавку за вислугу років

щомісячні доплати (крім винагород), на які є право на день наказу

Хто має право на виплату у 2026 році

Матеріальна допомога надається за наявності однієї з підстав, зокрема:

інвалідність унаслідок поранення, пов’язаного із захистом України;

сім’ям військових, які перебувають у полоні, є заручниками або зникли безвісти;

важливі життєві обставини у 2026 році або грудні 2025 року (якщо допомогу тоді не отримували):

смерть близьких родичів;

народження або усиновлення дитини;

серйозні проблеми зі здоров’ям військовослужбовця або членів сім’ї (онкологія, тривале лікування, поранення, тяжкі травми, захворювання — за наявності медичних документів).

Як отримати допомогу

Потрібно подати рапорт командиру із зазначенням підстав та додати підтвердні документи.

Виплата здійснюється на підставі наказу командира та в межах наявного фонду грошового забезпечення.

Важливо

Військовослужбовці, які до служби працювали в бюджетних установах, можуть отримати цю допомогу за умови, що за попереднім місцем роботи їм не виплачувалася аналогічна матеріальна допомога у відповідному році.

Підстава: доручення Міністра оборони України від 04.01.2026 № 38/уд.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.