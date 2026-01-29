Танцюристи «Flex Academy» представили Чортків та Україну на престижних змаганнях в Англії
Вихованці чортківської школи танців «Flex Academy» мали унікальну можливість не лише побачити змагання світового масштабу «UK Open Championship 2026», а й гідно представити на них Чортків та Україну.
«UK Open Championship 2026» – це найвищий рівень у світі бальних танців, місце, де збираються лише найкращі спортсмени з усього світу.
Змагання проходили з 21 по 25 січня у англійському Борнмуті.
Результати юних танцюристів чудові.
Аріна Скотецька:
UK – Ballroom Solo – U14 – Two Dance (W, Q) – 3 місце
UK – Ballroom Solo – U14 – Three Dance (W, T, Q) – 3 місце
UK – Ballroom Solo – U14 – UK Open (W, T, V, F, Q) – 5 місце.
Дмитро Бельзецький і Владислава Пирка:
Ballroom – Junior Rising Star – 10 місце
Ballroom – Junior Open – 13 місце.
Злата Федишин:
UK – Ballroom Solo – U 12 – Two Dance (W, Q) – 6 місце
UK – Ballroom Solo – U 12 – Three Dance (W, T, Q) – 6 місце.
«Це сильні, наполегливі, цілеспрямовані й дуже круті діти з високими результатами. Фінали, призові місця, бронзові нагороди – результат великої командної роботи спортсменів, тренера Юрія Мотолька та батьків, які вірять, підтримують і проходять цей шлях разом», – зазначили у міськраді.