Вихованці чортківської школи танців «Flex Academy» мали унікальну можливість не лише побачити змагання світового масштабу «UK Open Championship 2026», а й гідно представити на них Чортків та Україну.

«UK Open Championship 2026» – це найвищий рівень у світі бальних танців, місце, де збираються лише найкращі спортсмени з усього світу.

Змагання проходили з 21 по 25 січня у англійському Борнмуті.

Результати юних танцюристів чудові.

Аріна Скотецька:

UK – Ballroom Solo – U14 – Two Dance (W, Q) – 3 місце

UK – Ballroom Solo – U14 – Three Dance (W, T, Q) – 3 місце

UK – Ballroom Solo – U14 – UK Open (W, T, V, F, Q) – 5 місце.

Дмитро Бельзецький і Владислава Пирка:

Ballroom – Junior Rising Star – 10 місце

Ballroom – Junior Open – 13 місце.

Злата Федишин:

UK – Ballroom Solo – U 12 – Two Dance (W, Q) – 6 місце

UK – Ballroom Solo – U 12 – Three Dance (W, T, Q) – 6 місце.

«Це сильні, наполегливі, цілеспрямовані й дуже круті діти з високими результатами. Фінали, призові місця, бронзові нагороди – результат великої командної роботи спортсменів, тренера Юрія Мотолька та батьків, які вірять, підтримують і проходять цей шлях разом», – зазначили у міськраді.