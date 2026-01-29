На Тернопільщині поліцейські врятували життя 67-річній жінці. Виявити пенсіонерку, яка потребувала невідкладної медичної допомоги, правоохоронцям допоміг збіг обставин.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області

До співробітників поліції надійшла інформація про те, що в одному із сіл Збаразької громади на вулиці пес покусав перехожу. Правоохоронці встановили власницю тварини та прибули за місцем її проживання.Підійшовши до будинку, поліцейські почули зсередини крики жінки з проханням допомогти їй та домашнім улюбленцям – собаці й кільком котам.

Потрапивши до оселі, правоохоронці виявили 67-річну господиню у важкому стані. Пенсіонерка упродовж кількох днів перебувала в будинку без опалення, не могла самостійно пересуватися та не мала що їсти. Її доправили до лікарні. Лікарі констатували у неї загальне переохолодження та обмороження ніг.

У медзакладі жінка найбільше переживає за своїх домашніх улюбленців і за те, що її собака завдала шкоди іншій людині. Завдяки сприянню громадської організації «Ноїв ковчег» тварин, які проживали разом із пенсіонеркою, доправили до притулку.