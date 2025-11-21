Головне управління ДПС у Тернопільській області разом із другим відділом Західного управління Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції звертається до платників податків у зв’язку з черговим виявленням схем телефонного шахрайства.

Протягом останніх днів фіксуються випадки, коли з номерів 0965951021, 0975651305, 0968956343 невідомі особи телефонують представникам бізнесу регіону та видають себе за посадовців Тернопільської ДПІ. Зловмисники намагаються переконати підприємців перерахувати кошти під приводом «сприятливого ставлення» під час перевірок або інших надуманих підстав.

«Нагадуємо, що Державна податкова служба не здійснює жодних подібних дзвінків і не висуває фінансових вимог поза межами законодавства. Усі перевірки проводяться виключно у порядку, визначеному Податковим кодексом України, а будь-які пропозиції чи вимоги щодо переказу коштів є протизаконними та свідчать про шахрайство.

Якщо ви отримали підозрілий дзвінок: не вступайте в діалог і не виконуйте жодних вимог; за можливості зафіксуйте інформацію про дзвінок – номер, час, зміст розмови; повідомте про інцидент правоохоронні органи.

Закликаємо платників податків бути максимально уважними. Шахраї часто діють упевнено й намагаються створити видимість офіційності, використовуючи маніпулятивні прийоми. Бережіть себе та свої кошти – не реагуйте на будь-які сумнівні пропозиції та не здійснюйте переказів на прохання сторонніх осіб», – наголосили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС в області.

