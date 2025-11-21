21 листопада. У Тернополі триває третя доба безперервних пошуково-рятувальних робіт на місці ворожого удару, повідомили в обласній ДСНС.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою. Загальна площа робіт становить близько 1050 м кв.

Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.

До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.

Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них – 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Врятовано 46 людей, серед них – 7 дітей.

З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Рятувальні роботи тривають.

Подобається це: Подобається Завантаження…