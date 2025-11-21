У Тернополі третю добу триває розбір завалів після ворожого удару: нічого невідомо про 16 людей
21 листопада. У Тернополі триває третя доба безперервних пошуково-рятувальних робіт на місці ворожого удару, повідомили в обласній ДСНС.
Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5-6 поверхів, обстежуючи кожен метр – руками, інструментами, технікою. Загальна площа робіт становить близько 1050 м кв.
Станом на 7 ранку вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття.
До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.
Наслідки удару для людей залишаються трагічними: відомо про 28 загиблих, серед них – 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.
Врятовано 46 людей, серед них – 7 дітей.
З 16 особами зв’язок досі не встановлено.
Рятувальні роботи тривають.