15 жовтня о 08:05 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в місті Бережани.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Загоряння виникло в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Вогонь на площі 5 кв. м знищив диван та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в помешканні було виявлено тіло 73-річного мешканця квартири без ознак життя. Причини виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. І закликає всіх громадян до неухильного дотримання правил пожежної безпеки, аби уникнути подібних трагедій.

