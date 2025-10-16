Трагедія на Тернопільщині: під час пожежі у квартирі загинув чоловік
15 жовтня о 08:05 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в місті Бережани.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Загоряння виникло в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Вогонь на площі 5 кв. м знищив диван та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі в помешканні було виявлено тіло 73-річного мешканця квартири без ознак життя. Причини виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються.
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. І закликає всіх громадян до неухильного дотримання правил пожежної безпеки, аби уникнути подібних трагедій.