Трьох неповнолітніх з тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті дорожньо-транспортної пригоди, бригада швидкої доправила до медзакладу. Їм надали допомогу, але без госпіталізації.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Аварія трапилася 15 жовтня близько 17:00 на Підволочиському шосе. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля BMW Х6 не переконався у безпечності маневру та почав здійснювати розворот. Як наслідок – він зіткнувся із BMW 740 LD XDRIVE у якому перебувало четверо дітей. Трьом потерпілим надали меддопомогу.



2,2 проміле алкоголю в крові 37-річного водія-порушника показав газоаналізатор “Драгер”. Його працівники поліції затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

