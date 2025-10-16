На Тернопільщині в аварії постраждали діти: водій-порушник був п’яний
Трьох неповнолітніх з тілесними ушкодженнями, отриманими в результаті дорожньо-транспортної пригоди, бригада швидкої доправила до медзакладу. Їм надали допомогу, але без госпіталізації.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Аварія трапилася 15 жовтня близько 17:00 на Підволочиському шосе. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля BMW Х6 не переконався у безпечності маневру та почав здійснювати розворот. Як наслідок – він зіткнувся із BMW 740 LD XDRIVE у якому перебувало четверо дітей. Трьом потерпілим надали меддопомогу.
2,2 проміле алкоголю в крові 37-річного водія-порушника показав газоаналізатор “Драгер”. Його працівники поліції затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення тернополянину підозри згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.