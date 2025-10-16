Факультет економіки та управління Західноукраїнського національного університету спільно із Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та моніторингу започатковують проєкт «Академічна школа економіки та управління» для учнів 8-11 класів м. Тернополя, щоб допомогти школярам зазирнути у світ сучасної економіки, менеджменту, маркетингу, підприємництва і торгівлі, публічного управління та лідерства.

Мета проєкту – створити простір, де кожен учень зможе відчути себе дослідником, лідером, управлінцем; визначити власний шлях у майбутній професії та спробувати себе у реальних ролях економіста, підприємця, аналітика чи організатора команд.

Академічна школа – це інтерактивні заняття та тренінги від викладачів і студентів ЗУНУ, живе спілкування з однодумцями, створення індивідуальної освітньої траєкторії – першого кроку до свідомого вибору професії, атмосфера творчості, відкриттів і натхнення.

