Цієї ночі росія знову атакувала газову інфраструктуру України.

Окупанти вдарили по критичних об’єктах десятками ракет і сотнями дронів, повідомляє Нафтогаз.

“Росія вшосте з початку жовтня масовано атакувала газову інфраструктуру країни. Цієї ночі ворог знову здійснив масштабну комбіновану атаку на об’єкти групи Нафтогаз”, – пояснили в компанії.

Десятки ракет, зокрема балістичних, а також сотні дронів вдарили по цивільних об’єктах, які забезпечують українців газом і теплом.

Такі удари безпосередньо впливають на обсяги власного видобутку газу, які компанія змушена частково компенсувати за рахунок імпорту.

“На жаль, є постраждалі – четверо наших колег отримали поранення. Є руйнування одразу в кількох областях, частина критичних об’єктів тимчасово зупинена. Звертаюсь до всіх – за можливості споживайте газ економно. Кожен заощаджений кубометр сьогодні має значення. Маємо сили впоратися і з цим. Дякую всім, хто допомагає”, – зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

