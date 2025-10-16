У Тернополі з’явились спеціальні паркомісця для родин Героїв та родичів зниклих безвісти військових
На бульварі Тараса Шевченка встановлені нові інформаційні таблички щодо місць паркування. Спеціальні місця відведені для «Родин Героїв» та для «Родичів зниклих безвісти військових».
Один зі знаків встановлений біля драмтеатру, інший – зі сторони арки при в’їзді до УМВС в області.
Паркувальні місця відведені спеціально для того, щоб родичі могли безперешкодно добратися до Алеї пам’яті загиблим в російсько-українській війні військовослужбовців та до Алеї Надії, де розміщенні фотографії зниклих безвісти захисників з Тернополя.
Прохання до водіїв – узяти до уваги оновлену інформацію щодо місць паркування, наголошують у ТМР.