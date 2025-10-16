На бульварі Тараса Шевченка встановлені нові інформаційні таблички щодо місць паркування. Спеціальні місця відведені для «Родин Героїв» та для «Родичів зниклих безвісти військових».

Один зі знаків встановлений біля драмтеатру, інший – зі сторони арки при в’їзді до УМВС в області.

Паркувальні місця відведені спеціально для того, щоб родичі могли безперешкодно добратися до Алеї пам’яті загиблим в російсько-українській війні військовослужбовців та до Алеї Надії, де розміщенні фотографії зниклих безвісти захисників з Тернополя.

Прохання до водіїв – узяти до уваги оновлену інформацію щодо місць паркування, наголошують у ТМР.

