До дня заснування Тернополя та з нагоди 486-ї річниці першої писемної згадки про місто у закладах культури відкрили одразу кілька тематичних виставок, присвячених рідному краю.

Так, у бібліотеці-філії №2 для дорослих представили виставку «Місто, що оживає на полотні». До експозиції увійшли роботи юних митців – учнів художньої школи імені М. Бойчука та мистецької школи ТМФК імені Соломії Крушельницької, а також їхніх викладачів.

Також у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відкрилася унікальна виставка вишитих картин талановитої майстрині Ірини Кошелінської «Тернопіль у барвах серця». Усі картини створені за мотивами старовинних фотографій міста і вирізняються високою точністю відтворення міських пейзажів.

Окрім того, ще одну виставку графіки та живопису, присвячену Тернополю, відкрили у фоє Українського Дому. Свої роботи представили вихованці Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука.

Відвідати виставки тернополяни та гості міста зможуть до кінця квітня.