Інспектор служби освітньої безпеки Чернівецького ліцею №18 Артем Ружицький отримав почесну відзнаку Президента України — за роботу, яку діти відчувають щодня, навіть якщо не завжди це усвідомлюють. Про поліцейського, що став для сотень школярів не лише захисником, а й другом, повідомляє BUK media.

Своєю історією з журналістами поділився сам інспектор Артем Ружицький. У поліції він працює з 2017 року. Майже дев’ять років — у патрульній службі. А 2024-го свідомо обрав перехід до служби освітньої безпеки, бо саме там, як виявилося, потрібен був найбільше.

«Вирішив допомагати захищати дітей. Працювати у нинішній час складно — велику роль відіграє те, що в країні війна. І ти є тим механізмом, тим посередником у школі, який дбає про їхню безпеку», — розповідає Артем.

Його день починається за 40 хвилин до першого уроку. Огляд прилеглої території, перевірка на підозрілі предмети, координація пропускного режиму. Далі — уроки, перерви, розмови. Він поліцейський для всіх: для учнів, для батьків, для вчителів.

Але головне в роботі, за словами Артема, — не огляди й протоколи. Головне — довіра дітей. Вони приходять до нього не лише з питаннями безпеки. Запитують, чи справді безпечно те, що вони бачать у TikTok. Розповідають про сімейні проблеми. Діляться тим, що болить.

«Вони бачать у тобі опору, підтримку, друга — це найголовніше. І при цьому не втрачається авторитет саме як поліцейського», — каже він.

Він також активно проводить профілактичні бесіди, пояснюючи дітям правила безпеки в умовах війни, небезпеки в інтернеті та важливість довіри до дорослих. Учні звикають бачити в ньому не лише форму, а й людину, яка щиро переймається їхнім життям. Саме завдяки таким щоденним, іноді непомітним зусиллям формується безпечне шкільне середовище, де кожна дитина знає: її почують, зрозуміють і допоможуть у складний момент.

Найважчі моменти — коли дитина приходить із серйозною бідою і просить: «Хай це залишиться між нами». Артем розуміє: промовчати він не може. Треба повідомити адміністрацію, залучити соціальні служби, викликати батьків. Дитина ображатиметься. Але інакше — не на її благо.

«Дитина буде ображатися. Але ти робиш це їй на благо», — говорить інспектор.

Розмову з журналістами Артему довелося перервати — до нього підбігли діти. Він пішов до них одразу, без жодного зволікання. Можливо, це і є найкраща відповідь на питання, чому він обрав саме цю роботу.