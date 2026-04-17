Найвищу відзнаку України для волонтерів – медаль «Золоте серце» отримав тернополянин Юрко Кулик.

«Хочемо поділитися приємністю і гордістю за одного з наших друзів, учасника команди місії «На Щиті». Нещодавно відбулася особлива подія – нагородження людини, чия доброта стала силою для багатьох. Юра Кулик – волонтер, який впродовж 20 років, щодня віддає частинку свого серця іншим, отримав найвищу відзнаку України для волонтерів – медаль «Золоте серце», як символ безмежної людяності, жертовності й віри в добро. Такі люди не шукають слави, але саме вони її найбільше заслуговують. Юра, дякуємо тобі за світло, яке ти несеш іншим, за невтомну працю задля Перемоги», – йдеться на фейсбук-сторінці НА ЩИТІ Тернопільщина.

За більш, як 20-річну волонтерську діяльність, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, за дорученням президента Володимира Зеленського, вручила Юрієві Кулику відзнаку Президента України «Золоте серце».

«У 2014 році Юрій Кулик долучився до роботи Логістичного центру допомоги бійцям АТО в Тернополі, де координував інформаційну підтримку. Згодом став співзасновником благодійного фонду «Файне ЮА», який реалізує соціальні та гуманітарні ініціативи, зокрема допомогу потребуючим і підтримку дітей захисників.

З липня 2023 року він є активним учасником та комунікаційником місії «На щиті. Тернопільщина» – повертає полеглих українських захисників додому та здійснює важливу комунікаційну роботу.

Діяльність Юрія Кулика є прикладом системного та відданого волонтерства. Своєю щоденною працею він підтримує військових, їхні родини, забезпечує гідне вшанування загиблих та увічнює пам’ять про них. Щиро дякую за вагомий внесок і служіння Україні», – зазначив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух.