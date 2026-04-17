На Тернопільщині затримали чоловіка, який підірвав гранату в автомобілі
Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав, розповіли у поліції Тернопільської області.
У четвер, 16 квітня, близько 22 години до поліції в місті Бучач надійшло повідомлення про вибух гранати в автомобілі, який був на узбіччі дороги поблизу Бучача.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та інші профільні служби.
У ході перевірки виявилось, що в транспортному засобі здетонувала бойова граната Ф-1, яку привів у дію 27-річний власник авто.
Чоловік встиг залишити транспортний засіб до вибуху, тож унаслідок події ніхто не постраждав.
Правоохоронці з’ясували, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Чоловік – колишній військовослужбовець.
Поліцейські встановлюють, звідки він взяв боєприпас.
За місцем його проживання провели огляд – інших вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу.