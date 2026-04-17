Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав, розповіли у поліції Тернопільської області.

У четвер, 16 квітня, близько 22 години до поліції в місті Бучач надійшло повідомлення про вибух гранати в автомобілі, який був на узбіччі дороги поблизу Бучача.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, рятувальники та інші профільні служби.

У ході перевірки виявилось, що в транспортному засобі здетонувала бойова граната Ф-1, яку привів у дію 27-річний власник авто.

Чоловік встиг залишити транспортний засіб до вибуху, тож унаслідок події ніхто не постраждав.

Правоохоронці з’ясували, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік – колишній військовослужбовець.

Поліцейські встановлюють, звідки він взяв боєприпас.

За місцем його проживання провели огляд – інших вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення чоловікові підозри та обрання запобіжного заходу.