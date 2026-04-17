

Від шахрайства постраждала тернополянка 1974 року народження, повідомили у поліції Тернопільської області.

За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку.

Співрозмовник розповів, що нібито з її банківської картки намагаються оформити кредит, а для блокування рахунку необхідно продиктувати код, який надійде в SMS-повідомленні.

Жінка виконала вказівки псевдобанкіра, після чого з двох її банківських карток було списано 63 000 гривень.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

“Справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам із вимогою повідомити коди з SMS, CVV-коди, PIN-коди чи інші конфіденційні дані”, – кажуть у поліції.

Якщо вам телефонують із подібними повідомленнями, негайно припиніть розмову та самостійно зателефонуйте на офіційний номер банківської установи.