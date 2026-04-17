Тернопіль Великодній: гаївки у парку Сопільче зібрали сотні людей
У парку Сопільче на «Козацькому острові» відбулися «Гаївки з молоддю», участь у яких взяли сотні тернополян та гості з інших міст України.
Програма заходу поєднала традиційні великодні обряди з сучасними форматами дозвілля.
Учасники водили гаївки, виконували народні пісні та брали участь у тематичних молодіжних активностях.
Завершився вечір творчою частиною – співами під гітару біля ватри.
«Гаївки з молоддю» вже четвертий рік поспіль організовує управління сімʼї, молодіжної політики та захисту дітей ТМР спільно з молодіжними спільнотами міста, повідомили у міській раді.