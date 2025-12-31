Склалась патова ситуація із вивезенням побутових відходів у Чортківській громаді.

Вийшов з ладу сміттєвоз Volvo – у ньому зламався двигун. Ремонт у Чернівцях можна буде розпочати лише наступного тижня, скільки часу це займе – наразі невідомо.

«Щодо двох сміттєвозів з Італії, які погодилися передати нам партнери з міста Верона, то вони досі перебувають у процесі передачі у зв’язку з особливостями італійських адміністративних процедур та складністю оформлення всієї необхідної документації.

Варто відмітити, що вартість доставки до кордону вартує орієнтовно 10 тисяч євро, і після тривалих перемовин італійська сторона погодилась її оплатити. 30 грудня ми отримали підтвердження, що орієнтовно до середини січня два спеціалізовані автомобілі будуть доставлені до українського кордону.

Просимо вибачення за тимчасові незручності та сподіваємось на ваше розуміння», – написали у міськраді.

