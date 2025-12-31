1 січня в області – хмарно з проясненнями. Вночі часом сніг, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі погода буде похмурою. Дрібний сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу.

Подобається це: Подобається Завантаження…