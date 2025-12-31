Піротехнічні засоби, такі як салюти, феєрверки та петарди, створюють шумові й світлові ефекти, які нагадують звуки вибухів. Це може завдати серйозної шкоди психологічному здоров’ю людей і лякати тварин, особливо в умовах війни.

У патрульній поліції нанроршують про відповідальність:

адміністративна: штрафи та конфіскація піротехніки (ст. 182, 195-6, 159, 160, 164 КУпАП);

кримінальна: штраф або позбавлення волі (ст. 296 ККУ).

Якщо ви стали свідком використання піротехніки, звертайтеся на лінію 112 або 102.

