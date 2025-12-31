Найближчими днями на території Тернополя та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують снігопад, зниження температури та ожеледицю. За таких умов значно зростає ризик дорожньо-транспортних пригод.



Поліція закликає водіїв бути особливо обережними за кермом. Під час руху необхідно дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, уникати різких маневрів і гальмувань. Категорично заборонено сідати за кермо у стані алкогольного сп’яніння!



Пішоходи також повинні бути уважними та не втрачати пильність. Переходячи дорогу, не варто поспішати – необхідно переконатися, що водій вас бачить, а транспортний засіб встигає повністю зупинитися. Пам’ятайте, що через слизьку дорогу гальмівний шлях автомобіля значно збільшується.



Правоохоронці нагадують про важливість використання світловідбивних елементів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Вони допомагають водіям завчасно помітити пішоходів і зменшують ризик наїзду.



Будьте уважними, бережіть себе та дотримуйтеся правил дорожнього руху, аби уникнути небезпечних ситуацій на дорогах у зимовий період, наголошують в обласній поліції.

