Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, пов’язаний із так званими онлайн-інвестиціями.



До поліції надійшло звернення від жителя Чортківського району, 1954 року народження. Чоловік повідомив, що став жертвою інтернет-шахраїв.



За словами заявника, невідома особа під приводом інвестування на онлайн-платформі шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.



Потерпілий самостійно перераховував кошти на банківський рахунок наданий шахраями, внаслідок чого загальна сума збитків склала 78 350 гривень.



За даним фактом розпочато перевірку, повідомили в обласній поліції. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення шахрайських дій.





