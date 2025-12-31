У Тернополі роботи з ліквідації наслідків снігопаду тривають. Підрядники та комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі – розчищають дороги, посипають їх антиожеледним реагентом.

«Водії, будь ласка, не паркуйтеся на узбіччях – це заважає снігоприбиральній техніці ефективно працювати.

Звертаюсь до управителів багатоповерхівок та керівників ОСББ! Прошу посприяти розчищенню снігу у вашій зоні відповідальності.

Через складні погодні умови прошу всіх бути максимально обережними на дорогах!» – написав міський голова Сергій Надал.

