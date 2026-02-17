Кадрові зміни відбулися у Чортківському районному управлінні поліції. Очільник тимчасово виконуватиме покладені на нього обов’язки.



Начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко представив особовому складу Чортківського районного управління поліції нового керівника.

На посаду т.в.о. начальника Чортківського райуправління поліції призначено полковника поліції Сергія Гаврилюка. За фахом він юрист, закінчив Одеський інститут внутрішніх справ. Службу в правоохоронних органах розпочав з карного розшуку. Має значний досвід роботи на керівних посадах у територіальних підрозділах поліції області.

«Кадрові зміни в поліції Тернопільщини триватимуть і надалі, але вони не пов’язані з недоліками в роботі окремих керівників. Йдеться про планові ротації, спрямовані на підвищення ефективності управління та покращення якості поліцейських послуг для населення», – зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.