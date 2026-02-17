Понад 400 мільйонів гривень порушень податкового законодавства – такий результат планової документальної перевірки підприємства з оптової торгівлі хімічними продуктами, проведеної фахівцями Головного управління ДПС у Тернопільській області.

До плану перевірок підприємство потрапило не випадково – підставою стала інформація правоохоронних органів про можливе ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім цього, під час аналізу діяльності товариства встановлено, що в періоді, який підлягав перевірці, його основним постачальником було білоруське державне підприємство.

Уже під час перевірки податківці зіткнулися з відвертим перешкоджанням: посадова особа товариства не надала первинні документи та бухгалтерські дані, через що частину господарських операцій не підтверджено.

Після отримання акта перевірки підприємство подало заперечення.

Однак розпочати перевірку на прохання платника, не вдалося, оскільки останній систематично відмовлявся надати документи та допустити до перевірки.

У результаті податкові повідомлення-рішення залишено без змін. Матеріали перевірки буде передано до правоохоронних органів, повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.