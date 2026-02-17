Тарас Мельничук, молодий офіцер, мужній, щирий, товариський. Він був людиною з великим серцем, ніколи не уникав труднощів, а хоробро долав їх. Коханий чоловік, турботливий син та брат, надійний побратим… Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху…

Цю сумну звістку повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський. «Сьогодні у нашу громаду надійшла сумна та болюча звістка про смерть військового – майора Мельничука Тараса Григоровича, 1996 року народження.

Народився Тарас у місті Бердичів, проте корінням він із села Ходаки Шумської громади — тут проживає його дідусь та численна родина. Навчався Тарас в Острозькому ліцеї, згодом вступив до Військової академії (м. Одеса), яку закінчив у 2018 році. Вже з 2019 року розпочав службу офіцером у військовій частині, брав участь у захисті держави та її територіальної цілісності від самого початку АТО (ООС) та у відбитті збройної агресії рф проти України.

Від початку повномасштабного вторгнення воював на територіях Донецької та Луганської областей. У 2020 році виконував бойові завдання на Попаснянському напрямку, а у 2022 році — на Курахівському напрямку Донецької області.

Тарас завжди був веселим, щирим та товариським — людиною з великим серцем, яка ніколи не уникала труднощів, а мужньо та хоробро долала їх. Коханий чоловік, турботливий син та брат, надійний побратим, якого поважали та цінували. Україна втратила ще одного Героя, який щиро любив її та боровся за неї до останнього подиху. Загинув Тарас 16 лютого 2026 року внаслідок жахливої автотранспортної пригоди.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого. Вічна пам’ять та шана Герою! Про зустріч Героя та чин похорону буде повідомлено згодом», – оприлюднив Вадим Боярський.