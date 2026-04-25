У полум’ї страшної війни згоріло ще одне життя. На пекельній Донеччині прийняв свій останній бій Віталій Поворозник. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Наш земляк Поворозник Віталій Ігорович загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Героя. Вічна памʼять і слава захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Ihor Dlaboha: «Спи, наш друже вірний,

Спи, наш друже бравий,

Відважний друже молодий,

Тебе ми з честю поховаєм,

А завтра підемо в бій.

Вічна пам’ять! Слава Україні! Героям Слава!

Ти сповнив першу точку Декалогу ОУН: Здобудеш Українську Державу або Загинеш у Боротьбі за Неї!»