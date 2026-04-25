Зв’язок із Петром Антонюком обірвався у грудні минулого року. Чекала звістки від сина мама, син з донькою… На жаль, їхній захисник повертається додому на щиті. Вічна пам’ять і шана українському Воїну!

«Маємо ще одну сумну звістку. Підтвердилася інформація про загибель воїна Петра Антонюка із с. Скоморохи. Чоловік вважався зниклим безвісти з грудня минулого року. Своє життя віддав в районі населеного пункту Орестопіль Дніпропетровської області.



Від себе та усієї громади щиро співчуваю матері, дочці Тетяні, сину Олегу та колишній дружині Наталії. Вічна пам’ять та слава Герою Петру», – повідомив голова Великогаївської громади Олег Кохман.