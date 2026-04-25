Соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ став майданчиком для презентації важливого краєзнавчого видання.

Книгу-каталог «Кременець: давні світлини, рисунки та поштівки (збірник фото світлин, рисунків і поштівок)» підготував колектив Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник: редактор – Василь Ільчишин, упорядник – Василь Ковбаса.

Каталог побачив світ у видавництві «Терно-Граф», а презентація відбулася на базі Соціально-гуманітарний факультет ЗУНУ-Тернопіль.

У виданні представлено добірку давніх світлин рисунків і поштівок, що фіксують історичний образ Кременця кінця XVIII – першої половини XX століття.

«На зображеннях передусім репрезентовано об’єкти Кременецько-Почаївського ДІАЗу – пам’ятки сакральної, оборонної та цивільної архітектури, які формують історичне ядро міста», – розповів директор заповідника Василь Ільчишин.

Ілюстративний матеріал згруповано за тематично-хронологічними розділами, що дає змогу простежити розвиток міського простору, трансформації окремих кварталів, еволюцію архітектурних домінант і зміни історичного ландшафту.

«Кожне нове краєзнавче видання – це важлива подія не лише для популяризації Тернопільщини, але й для справи дослідження і збереження історичної спадщини. Дякую авторському колективу та бажаю нових здобутків і напрацювань», – зазначив під час презентації заступник директора департаменту культури та туризму Тернопільської ОВА Ігор Кульчицький.

На думку упорядників видання, каталог становитиме інтерес для істориків, архітекторів і мистецтвознавців, а також для викладачів, учителів, студентів та всіх, хто цікавиться історією міста та його архітектурною спадщиною.